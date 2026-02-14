El domingo 15 de febrero a las 3:15 p.m. (horario peruano), Comerciantes Unidos se verá cara a cara con los Chankas por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo. A inicios de la tercera fecha del torneo, Comerciantes viene de una derrota frente a Alianza Lima 2-1 y Chankas cosecharon una victoria de 1-0 frente a Alianza Atlético. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes y Chankas. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.