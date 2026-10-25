Este domingo, Comerciantes Unidos se enfrentará a Cienciano por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Comerciantes viene de un empate frente a Juan Pablo II y una derrota frente a Sporting Cristal. Por otro lado, Cienciano ha colectado dos victorias frente a CD Moquegua y UTC de Cajamarca. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo verlo en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Comerciantes Unidos vs Cienciano en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

El partido Comerciantes Unidos vs Cienciano se juega este domingo 25 de octubre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Cienciano en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela, Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1:00 p.m

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs Cienciano en vivo por TV?

La transmisión del partido de Comerciantes Unidos vs Cienciano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.