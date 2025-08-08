Comerciantes Unidos vs. Cienciano EN VIVO se miden este viernes 8 de agosto en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo (Cajamarca) para jugar su partido corresponde a la fecha 5 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Este encuentro entre la escuadra cutervina y cusqueña se dará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.