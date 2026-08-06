Comerciantes Unidos y Cusco FC se medirán este viernes 7 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Comerciantes Unidos afrontará este compromiso con la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida en la jornada pasada frente a Los Chankas. En contraste, Cusco FC llega con la confianza en alza luego de golear a UTC, resultado que buscará aprovechar para prolongar su buen momento y seguir sumando puntos en el torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Cusco FC por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

El partido Comerciantes Unidos vs Cusco FC por la cuarta fecha del Torneo Clausura se jugará este viernes 7 de agosto en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

Cusco FC vs Atlético Grau en vivo: hora y dónde ver el Torneo Apertura | Foto: Liga 1

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Cusco FC EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 03:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 04:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 05:15 p.m.

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs Cusco FC EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Comerciantes Unidos vs Cusco FC por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.