Este lunes 25 de mayo, Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso medirán fuerzas por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo. Sigue el encuentro por la penúltima fecha del torneo y el intento de ambos equipos por llevarse los puntos de la jornada. Revisa los detalles del partido: horario, canal y más de la transmisión de la liga profesional de fútbol peruano.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso por la fecha 16 del Torneo Apertura?

El partido de Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos está programado para el lunes 25 de mayo en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, ubicado en Cutervo.

Garcilaso y Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 | Foto: Facebook Comerciantes Unidos

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido de Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Apertura de Liga 1 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos por la fecha 16 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 16 de la Liga 1 2026