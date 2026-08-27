Este viernes, Comerciantes Unidos y FC Cajamarca se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Comerciantes Unidos llega con una ligera ventaja tras vencer 3-1 a UTC en su último partido, aunque acumula una victoria, un empate y dos derrotas en sus recientes cuatro encuentros. Por su parte, FC Cajamarca viene de caer 1-3 ante Grau y registra tres derrotas y una victoria en sus últimos cuatro compromisos. Si quieres seguir todos los detalles del partido, aquí te contamos el horario, dónde verlo y más información sobre este esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca EN VIVO?

El partido Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 28 de agosto en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca EN VIVO?

La transmisión del partido de Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.