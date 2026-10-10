Este sábado 10 de octubre, Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cada equipo buscará sumar los puntos del encuentro con la victoria de esta nueva fecha. No te pierdas el partido, conoce aquí el horario, los canales de transmisión y cómo seguir el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II EN VIVO?

El partido Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 10 de octubre en el Estadio Juan Maldonado.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II EN VIVO?

La transmisión del partido de Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.