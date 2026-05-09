Este fin de semana, Comerciantes Unidos se enfrentará a Melgar por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra en Cutervo. El partido será arbitrado por Walter Guadalupe Bustamante. Ambos equipos buscarán llevarse los puntos del encuentro. No te pierdas la transmisión del partido y consulta cómo seguirlo en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Melgar por la fecha 14 del Torneo Apertura?

El partido entre Comerciantes y Melgar está programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

Cusco y Comerciantes Unidos se enfrentan por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 | Foto: Facebook Comerciantes Unidos

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs Melgar EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Comerciantes Unidos y Melgar por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs Melgar por la fecha 14 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:15 hrs

Venezuela: 16:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026