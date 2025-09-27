Redacción EC
Este sábado 27 de septiembre a las 3:00 p.m. (horario local peruano), se enfrentará a por la jornada 11 del . El partido se jugará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Comerciantes enfrentó en las dos últimas fechas del torneo una derrota y una victoria, al igual que su oponente arequipeño, Melgar. Consulta aquí los detalles de la emisión y no te pierdas el juego. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.

