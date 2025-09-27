Este sábado 27 de septiembre a las 3:00 p.m. (horario local peruano), Comerciantes Unidos se enfrentará a Melgar por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El partido se jugará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Comerciantes enfrentó en las dos últimas fechas del torneo una derrota y una victoria, al igual que su oponente arequipeño, Melgar. Consulta aquí los detalles de la emisión y no te pierdas el juego. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.