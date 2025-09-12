Comerciantes Unidos vs Sport Boys se enfrentan este sábado 13 de septiembre a la 1:00 p.m. (horario local peruano) por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio IPD Huancayo, ubicado en Junín. Sport Boys ha acumulado hasta el momento dos pérdidas en las fechas 6 y 7 del torneo, mientras Comerciantes Unidos ha obtenido una victoria en la fecha 6 y una derrota en la jornada 7. No te pierdas el encuentro este sábado 13. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.