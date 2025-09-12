Redacción EC
Comerciantes Unidos vs Sport Boys se enfrentan este sábado 13 de septiembre a la 1:00 p.m. (horario local peruano) por la jornada 8 del de la . El partido se jugará en el Estadio IPD Huancayo, ubicado en Junín. Sport Boys ha acumulado hasta el momento dos pérdidas en las fechas 6 y 7 del torneo, mientras Comerciantes Unidos ha obtenido una victoria en la fecha 6 y una derrota en la jornada 7. No te pierdas el encuentro este sábado 13. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.

