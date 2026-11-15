Este domingo 15 de noviembre, Sport Boys enfrentará a Comerciantes Unidos por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sport Boys llega a este encuentro tras un empate frente a Universitario (2-2). Mientras tanto, Comerciantes Unidos empató (0-0) con Deportivo Garcilaso. Revisa aquí la previa, el horario y detalles de la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Sport Boys vs Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Sport Bos y UTC Cajamarca se juega este domingo 15 de noviembre en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

Matías Córdova es una de las principales novedades en el arco de la selección peruana. El guardameta de Comerciantes Unidos vuelve a aparecer en la consideración de Menezes después de haber sido incluido también en la convocatoria anterior. Foto: Instagram

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver Sport Boys vs Comerciantes Unidos en vivo por TV?

La transmisión del partido de Sport Boys vs Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.