Este sábado 12 de septiembre, Comerciantes Unidos y Sport Huancayo se enfrentan por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto de Cajamarca buscará hacerse fuerte ante su público y dejar atrás sus últimos resultados. En tanto, el ‘Rojo Matador’ apostará por sorprender como visitante y llevarse puntos que le permitan mantenerse firme en el torneo. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo EN VIVO?

El partido Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este sábado 12 de septiembre en el estadio Julio Maldonado Gamarra (Cutervo). El recinto tiene una capacidad para 13,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo EN VIVO?

La transmisión del partido de Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.