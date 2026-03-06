Sigue los partidos por la fecha 6 del Torneo Apertura. Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarcase miden EN VIVO este viernes desde el Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

Comerciantes Unidos viene de vencer a Grau con un marcador de 3-1. Por su parte, UTC llega al partido tras perder contra Alianza Lima por 0 a 1.

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca EN VIVO por el partido de la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca EN VIVO por la fecha 6 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:15 p.m.

Venezuela: 14:15 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:15 p.m.

