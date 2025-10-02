Este viernes 3 de octubre a las 3:00 p.m. (horario local peruano), Comerciantes Unidos jugará con UTC de Cajamarca la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. A estas alturas del torneo, tanto UTC como Comerciantes se encuentran en los últimos puestos del tablero, en los puestos 16 y 17 respectivamente, y con 25 y 23 puntos acumulados. No te pierdas este enfrentamiento. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Sigue la transmisión de los partidos por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.