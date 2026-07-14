Tras la consagración de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026, la Liga 1 dio inicio a su segunda y decisiva etapa con el Torneo Clausura. Los equipos afrontan un nuevo desafío en busca del título nacional, la clasificación a los torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.

La jornada inaugural del Torneo Clausura 2026 se disputa entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio, dando inicio a un certamen que se extenderá hasta el 22 de noviembre, fecha en la que está programado el cierre de la fase regular.

El comienzo del Clausura coincide con el fin de semana de la final de la Copa Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio, por lo que el regreso de la Liga 1 se desarrolla en medio de la expectativa por la definición del torneo más importante del fútbol mundial.

Alianza Lima buscará el título nacional sin disputar una final. (Foto: Club Alianza Lima)

Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

La primera jornada ya quedó definida y tendrá encuentros importantes desde el inicio del campeonato:

FC Cajamarca vs Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón

Cusco FC vs Alianza Atlético — Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Cienciano vs Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Atlético Grau vs UTC — Estadio por definir

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso — Estadio Alberto Gallardo

Alianza Lima vs Sport Huancayo — Estadio Alejandro Villanueva

ADT vs Universitario de Deportes — Estadio Unión Tarma

Los Chankas vs Sport Boys — Estadio Los Chankas

CD Moquegua vs Comerciantes Unidos — Estadio 25 de Noviembre

Todos los encuentros serán transmitidos por L1 Max, L1 Play y Movistar TV.

El clásico ya tiene fecha confirmada

Uno de los partidos más esperados del calendario también quedó definido. El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará en Matute durante la fecha 9 del Torneo Clausura.

El encuentro está programado entre el 11 y el 14 de septiembre.

Además del clásico, otro duelo señalado en el calendario será el choque entre Sport Boys y Sporting Cristal, programado para la séptima jornada, entre el 28 y el 31 de agosto.

Alianza Lima parte como favorito

El rendimiento mostrado por Alianza Lima durante el primer semestre lo coloca como principal candidato para afrontar el Clausura. La ventaja obtenida en la tabla acumulada le permite proyectar un escenario favorable de cara a la definición por el título nacional.

Incluso sin conquistar el segundo certamen, los blanquiazules podrían mantener opciones concretas de disputar la final si sostienen la regularidad mostrada durante la primera parte del año.

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