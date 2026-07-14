Con los partidos de Alianza Lima, Universitario y Cristal: fecha 1 y 2 del Torneo Clausura confirmados | Foto: Liga 1
Con los partidos de Alianza Lima, Universitario y Cristal: fecha 1 y 2 del Torneo Clausura confirmados | Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Tras la consagración de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026, la Liga 1 dio inicio a su segunda y decisiva etapa con el Torneo Clausura. Los equipos afrontan un nuevo desafío en busca del título nacional, la clasificación a los torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano.

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