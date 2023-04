Duelo picante de principio a fin. El partido entre Universitario y Municipal , no solo se jugó en el gramado del Iván Elias Moreno de Villa El Salvador, sino también desde la zona técnica. Los minutos finales se vivieron con gran emotividad por las situaciones de gol para el cuadro ‘edil’ y por todo lo que se vivio en los banquillos, donde Ángel Comizzo y Jorge Fossati tuvieron un choque aparte.

Fiel a su estilo, Angel comizzo vivió el partido ante su exequipo de una manera diferente. El técnico argentino reclamó las situaciones que consideró e incluso tuvo un intercambio de palabras con el actual entrenador de la ‘U’, según informó en directo la transmisión de GOLPERU.

El canal que transmite los partidos del fútbol peruano también informó que una vez finalizado el encuentro entre cremas y ediles, Fossati quiso saludar a Comizzo por el partidazo que ambos elencos habían protagonizado, pero quedó sorprendido porque su colega ya había abandonado la zona técnica.

Comizzo vs. Fossati: ¿qué pasó con los técnicos tras finalizar el Universitario - Municipal? FOTO: Liga 1

¿Qué dijo Fossati sobre el triunfo de la U ante Municipal?

“Pienso que poco a poco encontramos el camino y pudimos darle vuelta al partido. Más allá de ello, creo que nuestro gran déficit estuvo en el juego aéreo y Municipal, que también tuvo sus argumentos, le sacó provecho. Este es un equipo que juega bien y que está bien trabajado, por ello valoro mucho este triunfo”, agregó el experimentado entrenador uruguayo.

En otro momento, Fossati habló de la expulsión de Alex Valera y dejó este mensaje: “Hubo imponderables que fallaron que no me voy a referir, pero sobre la tarjeta roja a Alex, desde mi posición, no dejó de sorprenderme”.

“Ahora vamos a la concentración, toca descansar porque mañana ya tenemos que prepararnos para el partido del jueves por Copas Sudamericana”, sentenció.