El joven delantero de Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea, ha causado sensación en diferentes hinchas del club ‘Blanquiazul’, incluso, algunos ya piden el debut oficial del ‘Potrillo’ en la Liga 1, sin embargo, Carlos Bustos aún no ha dado señales de que eso suceda pronto, ya que, por el momento, Goicochea entrena con la reserva.

Sin embargo, el futbolista de 17 años, tuvo su primer entrenamiento con el primer equipo de Alianza Lima semanas atrás y no desentonó, su rapidez y fuerza dejaron buenas sensaciones en el cuerpo técnico y compañeros.

En una entrevista con Ovación, Juan Pablo cuenta cómo le fue. “La primera vez que subí al entrenamiento del primer equipo estuve nervioso y el primero que me habló fue Hernán Barcos, luego Ballón y Míguez. Barcosme aconsejó que debo mejorar mi juego de espaldas. Con el ‘profe’ Bustos hablé muy poco porque no tuve mucha oportunidad de entrenar con el grupo”.

Posteriormente, habló de sus habilidades y fortalezas. “Soy rápido, potente, me gusta agarrar la pelota e ir para adelante, me gusta encarar. No soy un delantero que se queda en el área, me gusta recogerme. Entre las cosas que siento que debo trabajar está el juego de espaldas y el juego aéreo”.