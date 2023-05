El campo auxiliar de la Videna es testigo de un hecho sin precedente: dos equipos ayudan para simular el funcionamiento del VAR en el Perú. Los equipos -sospecho- no saben que están escribiendo la historia: La Escuela de Fútbol Eneque Rodríguez (ESFER), campeón 2023 de la Liga Intradistrital Jose Carlos Mariétegui, se enfrentará en minutos a América de Chorrillos. Es un miércoles sin color, sin brillo, con frío. A un lado está el presidente de la FPF, Agustín Lozano, orgulloso como si presentará un invento revolucionario y no una tecnología que llega a destiempo: la peruana es la única liga de Sudamérica que no la aplica -ver más en esta nota-.

Para la ceremonia hay un pocos medios. La escenografía se ve así y se verá así para el primer partido del torneo Clausura -explica Lozano-. Frente a los equipos está montada la sala del VAR, acompañada de seis cámaras estratégicas ubicadas en diferentes puntos de la cancha. En otra habitación aparte, los asesores con sus monitores revisan cada situación del juego, como una simulación en lo que veremos en el fútbol peruano en la segunda parte del torneo. 1. ¿Cuándo se aplicará la tecnología VAR en los estadios del torneo peruano? Inicios del Torneo Clausura, a finales de junio (23, posiblemente). Deporte Total le consultó a Víctor Hugo Carrillo, jefe del equipo de árbitros VAR, si para el inicio del Clausura llegará sin ningún problema el VAR. “Nosotros estamos afinando corregir lo que nos permite el protocolo, ya la semana pasada un grupo trabajó con partidos completos y se está sumando a los seis árbitros que ya teníamos capacitados y certificados por Conmebol y FIFA, ese es el grupo que va afrontar el torneo próximamente”. Todos los costos será asumidos por la FPF. Las cifras se manejan bajo siete llaves. 2. ¿Quién es el juez encargado de entrenar en esta tecnología a los jueces peruanos? Oscar Julián Ruiz, ex árbitro colombiano, fue el encargado de la explicación sobre el uso del VAR en La Videna. Asimismo, el presidente de la FPF, Agustín Lozano estuvo presente en la simulación del uso del VAR. 3. ¿Cómo se desarrolló el partido de prueba en Videna? Digamos que fue un encuentro con distintas pausas. La referí se acercaba al VAR situada en la cancha de la Videna, ahí mediante el auricular escuchaba las indicaciones de quienes monitoreaban para tomar decisiones. Tal cual se ve en las transmisiones internacionales tipo Copa Libertadores. A un lado Víctor Hugo Carrillo, ex árbitro FIFA, supervisaba todo. Además… ¿Cuál es el plan para implementar el VAR en los estadio de provincia? En Provincia las condiciones de los estadios no son las mejores. Canchas en mal estado, vestuarios incomodos, geografías complicadas hace que muchas personas se cuestionen, ¿si se puede aplicar el VAR? “Hay un comité que está viajando por todos los estadios, analizando que se cumpla de acuerdo a los requisitos y hasta ahora se está llevando todo muy bien”, explicó Carrillo. Para el presidente de la FPF, Agustín Lozano hay una comisión encargada que está visitando los diferentes estadios de la Liga 1 y viene haciendo unos ajustes o arreglos para que el VAR no tenga ningún problema. “Ya existe una planificación y en el transcurso de los días se tendrá que cumplir para que no tenga ningún problema”, acotó. 4. ¿Quiénes son los árbitros peruanos que mejor están preparados para el uso del VAR hoy? Diego Haro, Kevin Ortega y Michael Espinoza son los árbitros VAR certificados por FIFA y Conmebol. Jonny Bossio, Coty Carrera y Víctor Ráez fueron certificados como asistentes VAR. 5. ¿Desde cuándo se trabaja en esta implementación en la Liga 1? Noviembre. Allí se formó el equipo de trabajo y el equipo que contacta con FIFA para seguir todos los lineamientos y procesos largos que hay que seguir. “Hemos estado en contacto siempre con FIFA para poder cumplirlos, pero la parte importante y cercana a la realidad es esta, que es la tercera etapa de la formación”, dice Carrillo, consultado por DT. Hace un mes atrás, también en la Videna, el grupo de jueces trabajó con simuladores, solamente cabina, videos, analizando jugadas, pero ahora, en este amistoso, el árbitro interactúa con la cabina directamente. “Esto es algo nuevo, el tema de VAR y hay que afianzarlo de alguna manera para seguir mejorando”, finalizó Víctor Hugo Carrillo. Son seis móviles de VAR que se van a trasladar de acuerdo a la zona, que serán las denominadas cabinas VAR. Desde ahí se va a controlar todo lo que es el sistema de videoreportaje. Con la instalación del VAR, la idea es administrar justicia dentro de lo que permite el protocolo, ya que en un partido de fútbol hay muchas situaciones que pueden generar controversia, pero por el protocolo VAR solo se puede intervenir en cuatro jugadas. En Videna los trabajos inciden en esas cuatro situaciones para poder minimizar esos errores y que la justicia se aplique con un mejor criterio. Cómo será un partido con VAR en el Clausura: crónica | FOTO: FPF

Como lo mencionamos, Agustín Lozano, presidente de la FPF, también estuvo presente en dicha simulación del VAR en un partido acá en Perú, y fue abordado por nosootros y dos medios de comunicación más sobre este hecho. “Es una satisfacción bastante grande para la FPF, el trabajo que venimos haciendo con mucha responsabilidad, compromiso. Nos agrada ver que en tiempo de preparación el VAR se instale como una herramienta de ayuda a los árbitros con el resultado positivo alcanzar. He verificado el trabajo en cabina, que no es fácil, uno desde afuera piensa que es fácil, pero cuando estás con los audífonos escuchando voces, viendo los cortes y las jugadas es impresionante, necesita bastante concentración y compromiso de todos los árbitros y esperamos que esto nos traiga resultados”, comenzó diciendo Agustín Lozano, presidente de la FPF. “Una cosa es jugar con VAR y sin VAR”, dice Lozano. Resultados. Y justicia. Eso es lo único que se pide si en la Liga 1 se va a aplicar el VAR. Estaremos esperando.



