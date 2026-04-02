Una nueva edición del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril; por ello, Germán Leguía y Guillermo La Rosa volvieron a reecontrarse.

Esta vez no vestidos de cortos, pero sí como ídolos de los dos grandes del Perú, se saludaron con mucha amabilidad en la histórica Antigua Taberna Queirolo.

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Germán Leguía y Guillermo La Rosa, dos leyendas que entendieron qué es un Clásico.



🔜 Universitario 🆚 Alianza Lima

📺 L1 Max#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/rXFf6Vr10X — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) April 1, 2026

Leguía y La Rosa protagonizaron un breve video que ya pone a todos los hinchas en modo clásico. Cada uno representando a su repectivo equipo, pero con mucho respeto y cariño entre ambos.

El duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se disputará en el Estadio Monumental y podría definir el Torneo Apertura. Una victoria de Alianza Lima lo encumbra en el liderato y pondría la continuidad de Javier Rabanal al borde del abismo.