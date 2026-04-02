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Los ídolos de Universitario de Deportes y Alianza Lima se reunieron a pocos días de una nueva edición del clásico peruano.
Los ídolos de Universitario de Deportes y Alianza Lima se reunieron a pocos días de una nueva edición del clásico peruano.
Por Redacción EC

Una nueva edición del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril; por ello, Germán Leguía y Guillermo La Rosa volvieron a reecontrarse.

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