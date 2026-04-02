Una nueva edición del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril; por ello, Germán Leguía y Guillermo La Rosa volvieron a reecontrarse.
Una nueva edición del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril; por ello, Germán Leguía y Guillermo La Rosa volvieron a reecontrarse.
Esta vez no vestidos de cortos, pero sí como ídolos de los dos grandes del Perú, se saludaron con mucha amabilidad en la histórica Antigua Taberna Queirolo.
Leguía y La Rosa protagonizaron un breve video que ya pone a todos los hinchas en modo clásico. Cada uno representando a su repectivo equipo, pero con mucho respeto y cariño entre ambos.
El duelo entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se disputará en el Estadio Monumental y podría definir el Torneo Apertura. Una victoria de Alianza Lima lo encumbra en el liderato y pondría la continuidad de Javier Rabanal al borde del abismo.