Alianza Lima cerró su participación en la Liga 1 quedándose con el cuarto lugar de la tabla acumulada, lo que lo posiciona como Perú 4 en la Copa Libertadores 2026. Es decir, como este año, los íntimos deberán empezar el torneo continental en la primera fase y tendrán que superar tres fases para cumplir con el primer objetivo.

En ese sentido, el cuadro victoriano, que este martes presentará a Pablo Guede como su nuevo entrenador, está ubicado en el Bombo 1 de la Fase 1 junto a Deportivo Táchira de Venezuela y posiblemente The Strongest de Bolivia. Por lo tanto, según el periodista argentino Lucas Beltramo, sus posibles rivales en su debut copero -entre el 3 y 5 de febrero se jugará la ida y entre e 10 y 12 la vuelta- son Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay y Juventud de las Piedras de Uruguay.

Como se recuerda, los íntimos enfrentaron a Universidad Católica este año por los octavos de final de la Copa Sudamericana y salieron victoriosos en una llave que se cerró con un resultado global de 4-1 por el 2-0 en Lima y el 2-1 en Quito.

Alianza Lima empezará en Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: GEC)

¿Alianza Lima puede enfrentar a Sporting Cristal?

De superar la Fase 1, Alianza Lima se ubicaría en el Bombo 2 de la Fase 2 junto a Huachipato de Chile, Liverpool de Uruguay, Carabobo de Venezuela, O’Huggins de Chile y el equipo que termine como Bolivia 4, que saldría de ser el campeón de la Copa Bolivia; además de los otros dos ganadores de la Fase 1.

Por su parte, en el Bombo 1 de la Fase 2 se encuentran los siguientes equipos: Liga de Quito (Ecuador), Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente de Medellín (Colombia), Argentinos (Argentina), Bahía (Brasil) y posiblemente Deportes Tolima (Colombia).

De acuerdo a las reglas de la Conmebol, Alianza Lima se podría enfrentar a cualquiera de los clubes del Bombo 2, incluido Sporting Cristal que se quedó con el tercer lugar de la tabla acumulada en la Liga 1.

Por último, como se recuerda, la Fase 3 la jugarán los ocho ganadores de la Fase 2 en cuatro cruces directos. Los ganadores irán a la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Bombo 4.

ACTUALIZACIÓN DE LOS BOMBOS

DE LA LIBERTADORES 2026



-Tras el subcampeonato de Cusco en Perú, las victorias de Corinthians y Vasco en las semis de la Copa de Brasil y la derrota de Liga y el triunfo de Barcelona en la penúltima fecha de la liga ecuatoriana.



¿Cuándo será el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026?

Según informó la cuenta de la Conmebol Libertadores, el sorteo de las rondas preliminares se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre. La cita está pactada para iniciar a las 10:00 a. m. (hora peruana) y tendrá lugar en la sede central de la entidad, ubicada en Luque, Paraguay.

¿En dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo oficial de la fase preliminar de la Copa Libertadores, será transmitido por ESPN, disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Podrás seguir la cobertura completa del evento, con todas las incidencias, a través de la web de El Comercio.