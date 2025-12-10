Alianza Lima quedó designado como “Perú 4” tras la derrota en los playoffs de la Liga 1 2025, lo que obliga al equipo íntimo a iniciar su camino en la Copa Libertadores 2026 desde la fase preliminar. Para conocer a su rival, ahora sí hay fecha oficial: el sorteo de la fase previa se realizará el jueves 18 de diciembre a las 10:00 a. m. hora peruana, desde la sede de la organización en Paraguay.

En esta fase preliminar, Alianza deberá superar hasta tres rondas eliminatorias para lograr su pase a la etapa de grupos —algo que no será sencillo, pues enfrentará a rivales de distintos países, según la suerte del sorteo.

Entre los clubes que podrían tocar como enemigos están equipos como Bolívar o The Strongest (Bolivia), LDU Quito o Universidad Católica de Ecuador (Ecuador), además de clubes de Uruguay, Venezuela o Paraguay.

La confirmación de la fecha del sorteo genera expectativas entre la hinchada blanquiazul y el fútbol peruano. Alianza deberá definir su nuevo director técnico antes de afrontar este reto continental, lo que añade tensión e interés en su camino.

Este anuncio marca el inicio de la preparación para un torneo internacional exigente. Todo dependerá de cómo se arme el equipo y de la suerte del sorteo: si logra avanzar desde la fase previa, Alianza podrá volver a pelear por un cupo en la fase de grupos de la Libertadores.