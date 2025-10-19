Las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 se jugaron este domingo con dos partidos electrizantes. Por un lado, Sporting Cristal y Universitario de Deportes; por el otro, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci. Los cuatro equipos con el objetivo principal de llevarse el título del segundo certamen del año.

En primer turno, Cristal y Universitario chocaron en el estadio Alberto Gallardo. Un encuentro muy friccionado de principio a fin, jugado con la intensidad que obliga una semifinal. El resultado quedó igualado sin goles, pero no dejó de ser un partido emocionante.

Universitario también contó con algunas ocasiones de anotar gracias a su contragolpes letales, pero tampoco parecieron puntería para superar a la buena defensa local.

Cuando se jugaba los minutos del descuento se generó la polémica. Valerie Gherson anotó el gol para los cremas, pero fue invalidado por la árbitra Gabriela Oncoy, quien hizo caso a su juez de línea para pitar una posición adelantada que no existió.

La decisión arbitral fue muy discutida porque en estos partidos no hay VAR. El técnico de la ‘U’ Andrés Usme fue expulsado por reclamar de manera airada. Y al finalizar el partido, los comandos técnicos de ambos equipos se enfrascaron en una discusión.

Alianza Lima sigue imparable

Por su parte, Alianza Lima sacó ventaja en su visita a Carlos A. Mannucci en Trujillo. El elenco íntimo venció por 2-0 a Carlos Mannucci en Trujillo en el choque de ida para ponerse arriba en la serie.

El conjunto íntimo estuvo cerca de anotar en el primer tiempo, pero fue en el complemento cuando llegaron las emociones del encuentro.

A los 53’, Marques anticipó a todas en el área y sacó un cabezazo para romper el cero y darle la ventaja a Alianza Lima, mientras que Oliveira a los 76’ anotó el segundo también de cabeza.

La victoria le da a Alianza Lima la ventaja ante Carlos Mannucci en la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Las semifinales de vuelta se jugarán el próximo domingo 2 de noviembre. La ‘U’ recibirá a Cristal en Campo Mar y Alianza Lima hará lo propio con Mannucci en Matute.

