Este fin de semana se juegan los encuentros de ida y aquí te contamos todos los detalles.
El Torneo Clausura de la de nuestro país va llegando a la recta final y este fin de semana se juegan los encuentros de ida de las semifinales y aquí te contamos todos los detalles.

El vigente campeón nacional de 2024 y ganador del Torneo Apertura 2025, Alianza Lima, se medirá ante el club trujillano Carlos Mannucci.

En tanto, el subcampeón del año pasado, Universitario de Deportes, se enfrentará a Sporting Cristal que busca una final, tras quedarse muy cerca en los últimos torneos.

FIXTURE DE LAS SEMIFINALES

Partidos de ida

  • Carlos Mannucci vs. Alianza Lima (Trujillo) - Domingo 19 de octubre.
  • Sporting Cristal vs. Universitario (Lima) - Domingo 19 de octubre.

Partidos de vuelta

  • Alianza Lima vs. Carlos Mannucci (Lima) - Domingo 02 de noviembre.
  • Universitario vs. Sporting Cristal (Lima) - Domingo 02 de noviembre.

Aún están por confirmarse las sedes de los partidos y los horarios de los mismos, que serán transmitidos a través de Movistar Deportes.

