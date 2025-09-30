Con Alianza, Universitario y Cristal: el top 5 de los mejores goles del Torneo Clausura.

El Torneo Clausura entró en su etapa decisiva y cualquier tropiezo de los que pelean el título podría ser determinante. Universitario lidera la tabla, Sporting Cristal se recupera y Alianza Lima aún tiene opciones. Sin embargo, la lucha por ser campeón deja en el camino golazos en todas las canchas. Por eso, aquí hacemos un recuento de los cinco mejores goles hasta hoy en este certamen.

Gustavo Dulanto

Por le fecha 9 del Torneo Clausura, ADT y UTC se enfrentaban en Tarma. El partido apenas había iniciado, cuando Gustavo Dulanto quiso jugar largo desde su campo y la pelota terminó ingresando al arco de Diego Campos.

El tanto del defensor abrió el marcador, que finalizó 3-1 a favor de los tarmeños. El gol de mediacancha desató la locura entre los hinchas de ADT, quienes celebraron junto a Dulanto la victoria de su equipo.

Jairo Concha

Por la fecha 8 del Torneo Clausura, Universitario tenía un partido clave ante Melgar en Arequipa. Los cremas no podían tropezar, pero perdían 1-0 a los 8′ gracias a un gol de Jhonny Vidales. No obstante, el panorama cambió a los 23′, cuando apareció Jairo Concha para anotar el empate 1-1.

La jugada fue toda de él. Concha recuperó el balón en una salida del rival, se perfiló y sacó un derechazo de media distancia que dejó atónito a Carlos Cáceda. Golazo del volante crema y celebración para la U, que al final derrotó 2-1 al ‘Dominó’ y se afianzó en la punta.

Carlos López

Por la fecha 11 del Torneo Clausura, Sport Boys visitaba a Alianza Universidad en Huánuco. Los rosados ganaban 1-0, pero a los 16′ llegó el gol ‘maradoniano’ de Carlos López. El atacante recogió el balón en su propia cancha, sacó velocidad y eludió a todos los defensores que se pusieron por delante. Luego, al pisar el área, definió cruzado y puso el 0-2.

Ese gol fue celebrado a lo grande por sus compañeros, quienes felicitaron a López por la hazaña. El extremo se llevó a cuatro jugadores rivales y definió con tranquilidad. Al final, Boys venció 3-2 y se llevó los tres puntos al Callao.

Kevin Quevedo

Por la fecha 3 del Torneo Clausura, Alianza Lima visitaba a Juan Pablo II en Trujillo y debía darle vuelta a un partido complicado. El marcador iba 1-1, cuando Kevin Quevedo apareció a los 70′ para anotar un golazo de ‘chalaca’ y colocar el 2-1 final para la victoria blanquiazul.

La jugada inició en el tiro de esquina. Pablo Ceppelini envió la pelota al área, Hernán Barcos cabeceó y le quedó servida a Quevedo, quien se elevó para rematar y batir al arquero rival. Pese a que el VAR revisó la jugada, al final fue decisiva para el triunfo de los íntimos.

Martín Távara

Por la primera jornada del Torneo Clausura, Sporting Cristal recibía a Alianza Universidad con un Alberto Gallardo casi lleno. Los celestes dominaban el juego, pero hacía falta llevarlo al marcador. Precisamente, a los 22′, la pelota parada fue clave para sacar ventaja.

Martín Távara ejecutó un gran tiro libre y batió al arquero Ítalo Espinoza, que nada pudo hacer para despejar el remate. El zurdazo del volante rimense abrió el partido y dejó todo servido para la victoria del local. Fue un 3-0 contundente y sin discusión.

