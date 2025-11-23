Con Alianza y Cusco peleando por un lugar en la ‘final’ que da US$3 millones: La otra carrera de la Liga 1 y todo lo que se define en la última fecha

Aunque el título de la Liga 1 se pintó de crema por tercer año consecutivo, el campeonato aún no termina. Este domingo, en la última fecha del Torneo Clausura, se definirá las posiciones de la tabla acumulada, los cupos a los torneos internacionales y los descensos. Serán 90 minutos en distintos estadios donde se jugarán también millones de dólares.

La ‘U’, que cerró su histórico año del tricampeonato en Andahuaylas ante Los Chankas, aseguró la posición de Perú 1 para la Copa Libertadores 2026. Esto implica un premio por clasificación que, en la edición de este año, fue de US$3 millones, por lo cual se esperan que los merengues reciban lo mismo la siguiente temporada o un monto mayor si es que la Conmebol decide ampliar su presupuesto para premios en los torneos.

Sin embargo, la pelea está en definir el orden de los siguientes clasificados, teniendo en cuenta que eso implica saber a qué fase accederán. Por ejemplo, Perú 2 acompañará a Universitario en zona de grupos y, por ende, recaudará el mismo monto. Por su parte, Perú 3 clasificará a la fase 2 y recibiría US$600.000, mientras que Perú 4 deberá iniciar el torneo desde la fase 1 (como Alianza Lima este año) e ingresaría US$500.000.

De acuerdo a las bases de la Liga 1, el cupo a Perú 2 se define de la siguiente manera: el tercero del acumulado se enfrentará al cuarto del acumulado en duelos de ida y vuelta; el ganador de la llave enfrentará al segundo del acumulado, mientras que el perdedor será Perú 4.

El ganador del duelo entre el segundo del acumulado y el vencedor de la llave anterior será Perú 2, mientras que el perdedor quedará como Perú 3.

Así va la tabla acumulada:

PJ PUNTOS DG 35 79 +42 34 67 +27 34 65 +20 35 63 +23 *El cuarto (Cristal) enfrentará al tercero y el ganador chocará con el segundo.

Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal en la lucha

A falta de una sola fecha -que se jugará este domingo 23 de noviembre-, la tabla acumulada está de la siguiente manera: Cusco FC (2° con 67, 34 PJ), Alianza Lima (3° con 65, 34 PJ) y Sporting Cristal (4° con 63, 35 PJ).

Solo los rimenses ya disputaron la última jornada y vencieron 2-1 a Atlético Grau; sin embargo, eso no movió su posición en el acumulado por lo que deberá disputar una llave previa con el que quede tercero.

Por su parte, Alianza Lima recibirá a UTC (3 p.m.) en Matute. En medio de los tambaleos en el vestuario íntimo por la posible salida de Hernán Barcos a fin de año, los blanquiazules buscarán quedarse con el segundo lugar, aunque no dependen de sí mismos.

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito necesita ganar y esperar que Cusco FC pierda en su visita a Sport Huancayo (a la misma hora) para acceder a la ‘final’ de los playoffs.

La lucha por la Copa Sudamericana

Los cupos a la Copa Sudamericana 2026 son cuatro, y acceden los clubes que concluyan la Liga 2025 entre las posiciones cinco y ocho. A falta de una fecha, Alianza Atlético (57 pts.), Melgar (56 pts.) y Deportivo Garcilaso (52 pts.) ya aseguraron sus cupos, pero hay cuatro clubes que se disputan el último boleto.

Tras vencer a Universitario por 3-1, Los Chankas se ubican en el octavo lugar con 50 unidades. Sport Huancayo marcha novedo y tendrá que ganarle a Cusco FC para disputar el torneo internacional el otro año. Detrás de los huancaínos están ADT (visita a Comerciantes Unidos) con 48 puntos y Cienciano (recibe a Ayacucho FC) con 47.

Así va la tabla acumulado mirando la Sudamericana:

PJ PUNTOS DG 35 50 -8 34 48 +3 34 48 -7 34 47 +7

El temido descenso

Doce días después y a puertas de jugarse la última fecha del Torneo Clausura, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) falló el último jueves a favor de Comerciantes Unidos y lo declaró ganador por un marcador de 3-0 sobre Ayacucho FC.

El pasado 8 de noviembre Ayacucho FC vencía 1-0 a Comerciantes Unidos en el Estadio Las Américas, pero el partido fue suspendido en los descuentos por el árbitro Diego Haro luego de algunos hinchas arrojaran objetos al campo de juego.

La decisión de la CD-FPF dejó a los ayacuchanos al borde del descenso y, de paso, salvó a Juan Pablo II, el club en el que la esposa del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, es la presidenta.

Los ‘Zorros’ son antepenúltimos con 29 puntos (-24 DG), mientras que UTC está un puesto arriba con 32 puntos (-26 DG). El cuadro ayacuchano necesita ganar en la última fecha y esperar que el ‘Gavilán’ pierda por dos o más goles de diferencia.

Los nuevos inquilinos

La próxima temporada, la Liga 1 tendrá dos clubes que por primera vez jugarán la máxima división del fútbol peruano: FC Cajamarca y Deportivo Moquegua, ambos ascendidos desde la Liga 2.

FC Cajamarca se fundó en 2023 con un proyecto ambicioso que ha dado sus frutos casi de inmediato. Ese año disputó la segunda división de la liga distrital de la Copa Perú y ascendió. En 2024 quedó subcampeón del torneo amateur y este año, ya en Liga 2, se proclamó campeón. El presidente, Omar Zavaleta, señaló que el técnico que llegará será peruano “que conoce el medio y es de mucha experiencia”.

Deportivo Moquegua, por su parte, ha logrado que la Liga 1 vuelva a la ciudad de Moquegua después de 12 años. El último club había sido San Simón en 2014.