Alianza Lima se estrenará en Matute en la Liga 1 recibiendo a Comerciantes Unidos. (Foto: AFP)
Redacción EC
La confirmó la programación de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, que se jugará entre el viernes 6 y el lunes 9 de febrero, con varios duelos de alto voltaje que prometen consolidar la competitividad tras el inicio del campeonato.

La jornada arrancará el viernes 6 de febrero, cuando CD Moquegua reciba a UTC desde las 15:00 h en el estadio Hugo Sotil, partido que dará el banderazo oficial a esta segunda fecha del torneo peruano.

El sábado 7 de febrero tendrá un trío de enfrentamientos importantes: a la 13:00 h ADT se medirá con Sport Boys en Unión Tarma; luego, a las 15:15 h, Atlético Grau recibirá a Sport Huancayo en el Campeones del 36; y para cerrar la jornada sabatina, el duelo más esperado de la fecha será Cusco FC vs. Universitario desde las 20:00 h en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El domingo 8 de febrero continúa con cuatro partidos variados: a las 11:00 h Sporting Cristal enfrentará a Melgar en el Alberto Gallardo; a las 13:15 h Los Chankas chocará con Alianza Atlético; luego, a las 15:30 h Cienciano se medirá con Juan Pablo II, y la fecha cerrará con Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos a las 18:00 h en Matute.

La programación de la segunda jornada culminará el lunes 9 de febrero, cuando FC Cajamarca reciba a Deportivo Garcilaso desde las 15:30 h en el estadio Héroes de San Román.

Con estos choques ya establecidos, la Liga 1 apunta a mantener el ritmo desde el inicio, con partidos interesantes que medirán las ambiciones de los equipos en la carrera por los primeros lugares del Apertura 2026.

