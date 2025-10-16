Tras varios meses sin actividad oficial, Ángelo Campos volverá a atajar en el arco de Alianza Lima, este jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
El bicampeón con los blanquiazules tomará el lugar del boliviano Guillermo Viscarra, quien no pudo reincorporarse a tiempo a los entrenamientos dirigidos por Néstor Gorosito, luego de ser parte de la delegación de su país en los amistosos por fecha FIFA.
Por tal motivo, el estratega argentino tomó la decisión de ubicar como titular a Campos para el choque de esta noche ante los rosados.
Cabe mencionar que Hernán Barcos es otra de las bajas, pues fue expulsado en la derrota ante Alianza Universidad en Huánuco.
Alineación de Alianza Lima
- Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.
Alianza Lima necesita sumar de a tres con urgencia, no solo para seguir vivo en la pelea por el Torneo Clausura, sino también para no despegarse de los primeros lugares del acumulado.
