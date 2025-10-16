Universitario de Deportes, a través de su podcast ‘Entre Cremas’, busca fortalecer el lazo con sus hinchas y ya se encuentra disponible el cuarto episodio, con la participación de César Inga, Hugo Ancajima y Jairo Concha.
LEE TAMBIÉN: El liderazgo vigente de Corzo y Flores desde el banco: ¿Cómo se explica la decisión “más sabia” de Fossati en su Universitario 2.0?
En el avance difundido a través de redes sociales, conversan sobre diferentes temas como sueños cumplidos, gustos culinarios, anécdotas y divertidas de una amistad que va más allá de los campos de fútbol.
Newsletter exclusivo para suscriptores
MIRA: ¿Luis Advíncula a Alianza Lima? Cuánto pide Boca realmente, qué pasará con Enrique y la verdad sobre el interés por el mundialista de 35 años
Si deseas disfrutar de este contenido, puedes unirte al canal de YouTube de la ‘U’, porque es solo para miembros.
Los cremas viven un inmejorable presente, en el primer lugar del Torneo Clausura con amplia diferencia y muy cerca así de ganar el tricampeonato nacional.
Con la suspensión de su encuentro ante Sporting Cristal, la ‘U’ jugará este lunes ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC