Universitario de Deportes, a través de su podcast ‘Entre Cremas’, busca fortalecer el lazo con sus hinchas y ya se encuentra disponible el cuarto episodio, con la participación de César Inga, Hugo Ancajima y Jairo Concha.

En el avance difundido a través de redes sociales, conversan sobre diferentes temas como sueños cumplidos, gustos culinarios, anécdotas y divertidas de una amistad que va más allá de los campos de fútbol.

Ⓤ𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮𝗱 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗮𝗹𝗹𝗮́ 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮𝘀 ⚽💛



🎙 En el cuarto episodio de “Entre Cremas Podcast”, conversamos con César Inga, Hugo Ancajima y Jairo Concha.



🤩 Nos contaron cómo nació la amistad que los une, además de divertidas anécdotas y… pic.twitter.com/g2vQCsowr0 — Universitario (@Universitario) October 15, 2025

Los cremas viven un inmejorable presente, en el primer lugar del Torneo Clausura con amplia diferencia y muy cerca así de ganar el tricampeonato nacional.

Con la suspensión de su encuentro ante Sporting Cristal, la ‘U’ jugará este lunes ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

