Los miembros del canal oficial de YouTube del club ya pueden disfrutar del nuevo capítulo.
Los miembros del canal oficial de YouTube del club ya pueden disfrutar del nuevo capítulo.
Redacción EC
Redacción EC

, a través de su podcast ‘Entre Cremas’, busca fortalecer el lazo con sus hinchas y ya se encuentra disponible el cuarto episodio, con la participación de César Inga, Hugo Ancajima y Jairo Concha.

LEE TAMBIÉN: El liderazgo vigente de Corzo y Flores desde el banco: ¿Cómo se explica la decisión “más sabia” de Fossati en su Universitario 2.0?

En el avance difundido a través de redes sociales, conversan sobre diferentes temas como sueños cumplidos, gustos culinarios, anécdotas y divertidas de una amistad que va más allá de los campos de fútbol.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang
MIRA: ¿Luis Advíncula a Alianza Lima? Cuánto pide Boca realmente, qué pasará con Enrique y la verdad sobre el interés por el mundialista de 35 años

Si deseas disfrutar de este contenido, puedes unirte al canal de YouTube de la ‘U’, porque es solo para miembros.

Los cremas viven un inmejorable presente, en el primer lugar del Torneo Clausura con amplia diferencia y muy cerca así de ganar el tricampeonato nacional.

Con la suspensión de su encuentro ante Sporting Cristal, la ‘U’ jugará este lunes ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC