Juan Pablo II presentó la camiseta oficial con la que afrontará la temporada 2026. Con Christian Cueva como principal figura y modelo, el club mostró la ‘piel’ con la que lucharán por el título de la Liga 1.

La nueva camiseta del club norteño se caracteriza por las franjas verticales en amarillo y blanco. Además, presenta tonos marrones en las mangas y cuello.

“Cuando la fe, la historia y el fútbol se unen: Nace algo especial. Desde Chongoyape nos vestimos de amarillo. Esta es la nueva camiseta de Juan Pablo II College 2026″, publicó el club en sus redes sociales.

Juan Pablo II estrenará su nueva camiseta en la ‘Tarde Amarilla’ el próximo sábado 24 de enero en el duelo amistoso ante Alianza Atlético.