Miguel Araujo y Luis Abram serán los zagueros titulares en el once celeste que busca el título nacional.
Miguel Araujo y Luis Abram serán los zagueros titulares en el once celeste que busca el título nacional.
Redacción EC
Redacción EC

se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la con 10 de 12 puntos disputados, sin recibir un solo gol.

LEE TAMBIÉN: Tabla de posiciones de la Liga 1: mira cómo va el Clausura y el acumulado hoy

La llegada del defensor Miguel Araujo ha sido fundamental en el fondo celeste y a él se suma ahora Luis Abram, quien fue presentado el último viernes en La Florida.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

Ambos son futbolistas de selección peruana que le brinda una jerarquía importante a la zaga celeste que se vio muy vulnerable en la primera parte del año.

MIRA: Alianza Lima: Con Matías Succar en el ataque, el once blanquiazul ante Ayacucho FC

El mediocampo de Cristal, de cara al segundo torneo del año, también tiene grandes novedades y es que su capitán, Yoshimar Yotún, ya regresó a los terrenos de juego.

Además, en una noticia que ha sorprendido al mundo celeste, se anunció la incorporación hasta finales del 2026 de Cristian Benavente.

El once de Cristal para el Clausura

  • Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Prettel, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Cristian Benavente, Christofer Gonzáles, Santiago González.

Aún se espera la confirmación de un delantero extranjero, quien aparentemente sería de nacionalidad brasileña y pedido expreso del entrenador Paulo Autuori.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC