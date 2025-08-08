Sporting Cristal se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto con 10 de 12 puntos disputados, sin recibir un solo gol.
La llegada del defensor Miguel Araujo ha sido fundamental en el fondo celeste y a él se suma ahora Luis Abram, quien fue presentado el último viernes en La Florida.
Ambos son futbolistas de selección peruana que le brinda una jerarquía importante a la zaga celeste que se vio muy vulnerable en la primera parte del año.
El mediocampo de Cristal, de cara al segundo torneo del año, también tiene grandes novedades y es que su capitán, Yoshimar Yotún, ya regresó a los terrenos de juego.
Además, en una noticia que ha sorprendido al mundo celeste, se anunció la incorporación hasta finales del 2026 de Cristian Benavente.
El once de Cristal para el Clausura
- Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Prettel, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Cristian Benavente, Christofer Gonzáles, Santiago González.
Aún se espera la confirmación de un delantero extranjero, quien aparentemente sería de nacionalidad brasileña y pedido expreso del entrenador Paulo Autuori.
