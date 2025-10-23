El mediocampista chileno reaparece tras cumplir seis fechas de suspensión.
Redacción EC
Redacción EC

se medirá ante , con la firme convicción de dar uno de los pasos más definitivos para ganar el Torneo Clausura y así el tricampeonato nacional de la .

LEE TAMBIÉN: Con Yotún prometiendo la victoria, así fue el emotivo banderazo celeste en la previa al partido ante la 'U'

Una de las novedades en el equipo que presentará esta noche Jorge Fossati será Rodrigo Ureña que vuelve tras cumplir seis fechas de sanción.

Jasson Curi Chang

Como se recuerda, Andy Polo y Jesús Castillo no están disponibles por estar suspendidos.

MIRA: Piero Quispe anhela ser convocado nuevamente a la selección: "Voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí"

Otra de los jugadores que utilizará el entrenador uruguayo será Hugo Ancajima que jugará como extremo por la banda derecha. En el ataque se mantienela dupla de Vélez y Valera.

Alineación de Universitario

  • Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Jairo Vélez, Álex Valera.

El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.

Cabe precisar que el encuentro se jugará solo con hinchada local y no se ha habilitado la tribuna norte del Estadio Nacional.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

