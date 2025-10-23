Universitario se medirá ante Sporting Cristal, con la firme convicción de dar uno de los pasos más definitivos para ganar el Torneo Clausura y así el tricampeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto.

Una de las novedades en el equipo que presentará esta noche Jorge Fossati será Rodrigo Ureña que vuelve tras cumplir seis fechas de sanción.

Como se recuerda, Andy Polo y Jesús Castillo no están disponibles por estar suspendidos.

Otra de los jugadores que utilizará el entrenador uruguayo será Hugo Ancajima que jugará como extremo por la banda derecha. En el ataque se mantienela dupla de Vélez y Valera.

Alineación de Universitario

Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Jairo Vélez, Álex Valera.

El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.

Cabe precisar que el encuentro se jugará solo con hinchada local y no se ha habilitado la tribuna norte del Estadio Nacional.

