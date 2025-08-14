Tras la salida del goleador uruguayo Martín Cauteruccio, la responsabilidad del ataque en Sporting Cristal recayó en el experimentado Irven Ávila, pero la dirigencia celeste tenía claro que, para pelear por el título de la Liga 1 Te Apuesto, era clave reforzar esa zona.
Este jueves por la tarde finalmente se hizo oficial el fichaje del brasileño Felipe Vizeu, quien llegará al club en las próximas horas para ponerse a las órdenes del también brasileño Paulo Autuori.
El Ex Flamengo, entre otros equipos, firmará un contrato hasta finales de la temporada 2026.
Con esta incorporación, sumada a Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benvante y el regreso de los lesionados Yoshimar Yotún y Santiago González, Cristal lucirá renovado en este Torneo Clasura.
Posible 11 titular de SC
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Prettel, Martín Távara, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún, Santiago González; Felipe Vizeu.
Once alternativo de SC
Alejandro Duarte; Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Axel Cabellos; Henry Caparó, Cristian Benavente, Catriel Cabellos, Fernando Pacheco, Maxloren Castro; Irven Ávila.
