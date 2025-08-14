El delantero brasileño llega en reemplazo del uruguayo Martín Cauteruccio, y jugará en el Rímac hasta finales del 2026.
Redacción EC
Redacción EC

Tras la salida del goleador uruguayo Martín Cauteruccio, la responsabilidad del ataque en recayó en el experimentado Irven Ávila, pero la dirigencia celeste tenía claro que, para pelear por el título de la Liga 1 Te Apuesto, era clave reforzar esa zona.

Este jueves por la tarde finalmente se hizo oficial el fichaje del brasileño Felipe Vizeu, quien llegará al club en las próximas horas para ponerse a las órdenes del también brasileño Paulo Autuori.

Carlos Lázaro

El Ex Flamengo, entre otros equipos, firmará un contrato hasta finales de la temporada 2026.

Con esta incorporación, sumada a Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benvante y el regreso de los lesionados Yoshimar Yotún y Santiago González, Cristal lucirá renovado en este Torneo Clasura.

Posible 11 titular de SC

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Prettel, Martín Távara, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún, Santiago González; Felipe Vizeu.

Once alternativo de SC

Alejandro Duarte; Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Axel Cabellos; Henry Caparó, Cristian Benavente, Catriel Cabellos, Fernando Pacheco, Maxloren Castro; Irven Ávila.

