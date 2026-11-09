¡Con gol agónico! Domingo Dianderas iguala con Bella Esperanza por la ida de los octavos de la Copa Perú 2026.
¡Con gol agónico! Domingo Dianderas iguala con Bella Esperanza por la ida de los octavos de la Copa Perú 2026.
Por Redacción EC

Con un gol agónico de Junior Catashunga, Domingo Dianderas rescató un empate 1-1 ante Bella Esperanza en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, por la ida de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026. El equipo del comediante Jorge Luna sufrió para evitar una derrota y buscará la clasificación este fin de semana en Cañete.

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