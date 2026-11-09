¡Con gol agónico! Domingo Dianderas iguala con Bella Esperanza por la ida de los octavos de la Copa Perú 2026.

Con un gol agónico de Junior Catashunga, Domingo Dianderas rescató un empate 1-1 ante Bella Esperanza en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, por la ida de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026. El equipo del comediante Jorge Luna sufrió para evitar una derrota y buscará la clasificación este fin de semana en Cañete.

El equipo visitante había conseguido una ventaja importante antes del descanso. Canales apareció en la primera mitad para marcar el 1-0 a favor de Bella Esperanza, que llegó al complemento con la posibilidad de llevarse un triunfo de Chincha y encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Domingo Dianderas no dejó de buscar la igualdad, pero tuvo que esperar hasta el último suspiro del encuentro para encontrarla. Cuando el partido llegaba a su final, Catashunga, defensor del cuadro local, apareció a los 90+5’ y desató la celebración de los hinchas en el estadio.

96’ | G⚽️⚽️⚽️L Domingo Dianderas lo empató en el último suspiro del partido. Papota metió un fierrazo para poner el 1-1 final ante Bella Esperanza. Se define en Cañete. ¡El Segundo Equipo de Todos! 🙌 https://t.co/uRLDnn5iWo — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) November 9, 2026

El tanto cambió el panorama de una serie que parecía inclinarse a favor del conjunto cañetano. Con el 1-1, ambos equipos quedaron en igualdad de condiciones y tendrán que buscar la clasificación en el segundo compromiso, sin una ventaja en el marcador global.

La revancha se jugará el domingo 15 de noviembre en el estadio Municipal de Quilmaná, en Cañete, donde Bella Esperanza será local. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Etapa Nacional, por lo que Domingo Dianderas deberá buscar fuera de casa el resultado que le permita seguir en carrera por el ascenso.

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