El hincha tiene todo el derecho de enojarse. Llenó el estadio, como suele hacerlo siempre, pero el equipo no respondió: un empate con sabor a derrota, en un año que empezó de la mejor manera ganando el Apertura casi sin despeinarse, pero que está acabando con la peor de las sensaciones.

La fecha doble de las Eliminatorias le quitó a Alianza a Franco Zanelatto y Carlos Zambrano, dos piezas fundamentales que no fueron tomados en cuenta por lesión. Pero que, pese al par de semanas de para, mantuvo en un gran nivel a Hernán Barcos. El ‘Pirata’, una vez más, fue la gran figura, aunque su jerarquía no basta. No alcanza si en el campo están jugadores como Christian Cueva y Gabriel Costa que restan al juego del cuadro blanquiazul y sepultan las esperanzas del pueblo íntimo.

El tricampeonato sigue siendo un sueño latente. Alianza está en la final. Sin embargo, por juego y falta de convicción, todo parece peligrar. No importa quién será el rival en la definición, hoy el cuadro íntimo es su propio enemigo.

Christian Cueva El terrible dato con Alianza en 2023 Cueva registra cero goles y una asistencia en 27 partidos disputados con Alianza Lima en esta temporada 2023 (16 fueron de titular).

Con Barcos no alcanza, capítulo mil

Es una afirmación que se ha repetido muchas veces en La Victoria: solo con Barcos no siempre va a alcanzar. Aunque el ‘Pirata’ le ha dado varios triunfos a los blanquiazules, esta vez no bastó. Tuvo chances de cara al arco pero sus disparos pasaron cerca o se encontraron con el portero Nacho Barrios. Cuando salió del área para vestirse de ‘10′ y asistir, como lo hizo con Gino Peruzzi, sus compañeros desperdiciaron la ocasión.

Barcos lucha cada balón, gana cada dividida, pero no logra anotar. El hincha se lo reconoce: aplausos para él, y también para la dupla de centrales (Miguez-Vilchez) que tuvieron una tarde correcta, ganando duelos ante los complicados Serna y Pósito.

Ángelo Campos en el arco sacó varios disparos que pudieron haber acabado con toda la paciencia del hincha. Peruzzi, por derecha, siempre correcto en ataque y defensa, aunque fue amonestado y no jugará en la última fecha ante Deportivo Garcilaso en el Cusco. Por izquierda, Ricardo Lagos fue importante para frenar al habilidoso Serna, y con temperamento subió al ataque y ganó varios balones. Jugó como se debía jugar este tipo de partidos.

En el medio, Josepmir Ballón fue una sombra. No contuvo en el medio casi ningún ataque y el balón no pasó por sus pies. Jesús Castillo más de lo mismo: presionar, correr y dar el pase más seguro que se pueda cuando tiene la pelota en los pies. Concha es el encargado de tomar los riesgos y así lo hizo hasta que tuvo que salir por lesión. No quiso salir, pero el técnico Larriera prefirió sacarlo antes de seguir sumando pacientes al área médica del club.

Bryan Reyna ha dejado de ser el extremo desequilibrante que hacía parar de su asiento a todos en Matute. Los defensas lo marcan de manera escalonada y él ha perdido inventiva, sorpresa a la hora de amagar rumbo al arco rival. Del otro lado, Aldair Rodríguez tuvo un partido bajo, sin aportación en ataque.

Los ingresos tampoco funcionaron. Christian Cueva y Gabriel Costa entraron al minuto 60 y desde entonces Alianza perdió toda chance de ganar el partido. Incluso, más allá del gol anulado, los íntimos estuvieron contra las cuerdas y pudieron perder. Cueva sigue sin rendir, no encuentra su mejor forma y ha colmado la paciencia del hincha.

Pero Costa no se queda atrás. El uruguayo-peruano no ata ni desata. No da un buen pase, todos sus centros terminan en contras del rival y cuando intenta conducir por el medio, pierde el balón. Lo peor de todo: es displicente tras cada error y no intenta recuperar la pelota. Es, sin duda alguna, el peor fichaje del club en este 2023, un puesto que lo pelea con Cueva pero que, de momento, lo va ganando.

Quizá sea por falta de jugadores, pero Larriera mandó al campo a Bassco Soyer, canterano de 17 años, por Bryan Reyna. Entró a los 79 minutos, en un momento caliente del partido, y falló una ocasión clara: hizo una buena diagonal para recibir solo dentro del área, pero demoró en dársela a Barcos que entraba por el medio para anotar. El ‘Pirata’ le recriminó la acción con justa razón. Un cambio que quizá el técnico se lo pudo haber guardado.

Alianza Lima está en la final, pero el equipo pasa su peor momento. Entre el pobre rendimiento de algunos fichajes estrellas y la desconfianza del hincha en sus jugadores, así está terminando el Torneo Clausura. No importa el rival de la final si ellos mismos parecen ser sus enemigos.