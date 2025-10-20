La ‘U’ tiene la gran chance de alargar su ventaja en el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
La ‘U’ tiene la gran chance de alargar su ventaja en el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
Redacción EC
Redacción EC

contará con su plantel completo para, esta noche ante Ayacucho FC, iniciar una seguidilla de partidos en la recta final del Torneo Clausura de la .

Los cremas solo tienen la duda en el ataque entre Álex Valera y Diego Churín. Se espera hasta las últimas horas para definir al ´9′ de área en el Estadio Nacional.

Jasson Curi Chang

Quien se ha ganado un lugar en el once es el ecuatoriano Jairo Vélez, quien será el media punta, por delante de Concha, Inga y Polo.

La línea defensiva será integrada nuevamente por Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Nuevamente el capitán del centenario Aldo Corzo estará en la banca de suplentes.

Alineación de la ‘U’

Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes; Jairo Vélez y Valera/Churín.

El encuentro está programado para este lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. y será dirigido por el árbitro Alejandro Villanueva.

