Universitario de Deportes contará con su plantel completo para, esta noche ante Ayacucho FC, iniciar una seguidilla de partidos en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Los cremas solo tienen la duda en el ataque entre Álex Valera y Diego Churín. Se espera hasta las últimas horas para definir al ´9′ de área en el Estadio Nacional.

Quien se ha ganado un lugar en el once es el ecuatoriano Jairo Vélez, quien será el media punta, por delante de Concha, Inga y Polo.

La línea defensiva será integrada nuevamente por Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Nuevamente el capitán del centenario Aldo Corzo estará en la banca de suplentes.

Alineación de la ‘U’

Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes; Jairo Vélez y Valera/Churín.

El encuentro está programado para este lunes 20 de octubre desde las 8:15 p.m. y será dirigido por el árbitro Alejandro Villanueva.

