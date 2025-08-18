El partido se jugará el próximo domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
Redacción EC
A pocos días para el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la , la directiva crema inició la venta de entradas.

En pocas horas, la tribuna Norte del Estadio Monumental ya no tiene boletos disponibles.

Cabe precisar que los precios van desde los 50 nuevos soles hasta los 380, y los interesados puede ingresar al siguiente para asegurar su presencia en el choque estelar de la jornada.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Para este encuentro, solo se permite el ingreso a hinchas de Universitario, como disposición preventiva para evitar actos de violencias con simpatizantes blanquiazules.

El partido está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.

