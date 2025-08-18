A pocos días para el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, la directiva crema inició la venta de entradas.
LEE TAMBIÉN: Jorge Zúñiga sobre Franco Velazco: “Ha recurrido a una vieja artimaña que es azuzar a la violencia y presionar al VAR y árbitros”
En pocas horas, la tribuna Norte del Estadio Monumental ya no tiene boletos disponibles.
Cabe precisar que los precios van desde los 50 nuevos soles hasta los 380, y los interesados puede ingresar al siguiente LINK para asegurar su presencia en el choque estelar de la jornada.
PRECIOS DE LAS ENTRADAS
Para este encuentro, solo se permite el ingreso a hinchas de Universitario, como disposición preventiva para evitar actos de violencias con simpatizantes blanquiazules.
MIRA: Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima, así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto
El partido está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.
