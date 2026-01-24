Inter Miami ya se encuentra en Lima con todas sus figuras. Lionel Messi empieza así su pretemporada de cara al Mundial 2026. (Foto: Inter Miami)
Inter Miami ya se encuentra en Lima con todas sus figuras. Lionel Messi empieza así su pretemporada de cara al Mundial 2026. (Foto: Inter Miami)
Redacción EC
Redacción EC

ya está en el Perú. Con todas sus figuras, Inter Miami arribó la noche del viernes a nuestro país para enfrentar a este sábado 24 en la Noche Blanquiazul 2026.

‘Las Garzas’ llegaron a tierras peruanos resguardados por un fuerte contingente policial y con todas las medidas de seguridad correspondientes. El traslado del bus hacia el hotel de concentración no tuvo contratiempos durante el trayecto.

Lo que sí hubo fue una gran cantidad de hinchas en los exteriores del hotel para ver de cerca a Messi y compañía, pedirle un saludo, una foto o un autógrafo. Sin embargo, el espacio entre ellos y los futbolistas era alejado y se hizo imposible lograr ese objetivo.

De igual manera, el cariño de los hinchas peruanos hacia Messi se hizo notar, pues coreaban su nombre y alzaban la camiseta del ‘10′ del Inter Miami para recibir alguna respuesta del jugador.

Como se sabe, el duelo contra Alianza Lima será el primero que afronte Inter Miami en su pretemporada. Messi tendrá acción y apunta a llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

