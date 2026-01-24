Lionel Messi ya está en el Perú. Con todas sus figuras, Inter Miami arribó la noche del viernes a nuestro país para enfrentar a Alianza Lima este sábado 24 en la Noche Blanquiazul 2026.

‘Las Garzas’ llegaron a tierras peruanos resguardados por un fuerte contingente policial y con todas las medidas de seguridad correspondientes. El traslado del bus hacia el hotel de concentración no tuvo contratiempos durante el trayecto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Lo que sí hubo fue una gran cantidad de hinchas en los exteriores del hotel para ver de cerca a Messi y compañía, pedirle un saludo, una foto o un autógrafo. Sin embargo, el espacio entre ellos y los futbolistas era alejado y se hizo imposible lograr ese objetivo.

Lionel Messi arrives in Lima and the city erupts.

Hundreds of fans welcomed Inter Miami outside the hotel ahead of the Alianza Lima friendly.

The Champions Tour kicks off with massive buzz as Messi returns to South America.

Preseason or not, the magic already feels real.#Messi… pic.twitter.com/9GcY5ICWG6 — Datta Patil (@Datta_patil7) January 24, 2026

De igual manera, el cariño de los hinchas peruanos hacia Messi se hizo notar, pues coreaban su nombre y alzaban la camiseta del ‘10′ del Inter Miami para recibir alguna respuesta del jugador.

Como se sabe, el duelo contra Alianza Lima será el primero que afronte Inter Miami en su pretemporada. Messi tendrá acción y apunta a llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

🤯🚐 ¡LLEGÓ EL INTER MIAMI CON LEO MESSI EN MEDIO DE LA MULTITUD!



Inter Miami ya se encuentra en su hotel de concentración listo para enfrentar mañana a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 🔵⚪️



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/80A66Cx047 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 24, 2026