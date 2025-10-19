Este lunes (1:15 p.m.), en el Estadio IPD de Huancayo, Alianza Lima afrontará un partido decisivo por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Los blanquiazules visitarán a Sport Huancayo por la fecha 15 del campeonato con el objetivo de seguir sumando y recuperar el segundo lugar en la tabla acumulada.

En ese sentido, los íntimos presentaron su lista de convocados con el retorno de tres jugadores importantes para el técnico Néstor Gorosito. Y es que, el portero Guillermo Viscarra, el volante Alessandro Burlamaqui y el delantero Hernán Barcos retornarán tras haberse perdido el choque ante Sport Boys, el último jueves.

Viscarra no pudo estar ante los rosados porque el martes disputó un amistoso internacional con la selección boliviana. Mientras que Burlamaqui se recuperó de su lesión. Por su parte, Barcos cumplió su fecha de suspensión tras ser expulsado ante Alianza Universidad de Huánuco.

En cuanto a las ausencias, Kevin Quevedo no forma parte de la nómina tras el golpe que sufrió en el encuentro ante el elenco rosado.

Alianza Lima mira la tabla del acumulado

Tras la victoria de Cusco FC ante Cienciano, Alianza Lima regresó al tercer lugar de la tabla acumulada. Los cusqueños suman 60 puntos, mientras que los victorianos se mantienen en 58, por lo que el partido ante Sport Huancayo es decisivo.

Por otro lado, en el Clausura, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito acumula 21 unidades, pero está lejos del líder Universitario (30), por lo que la lucha por el título del certamen es muy difícil.

