El plantel 2026 de Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
  • El plantel 2026 de Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    El plantel 2026 de Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

    Con caras de pocos amigos, así salieron los jugadores aliancistas al terreno de juego. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

    La hinchada aliancista se hizo presente en las tribunas para apoyar al equipo. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

    Alianza Lima presentó a su plantel para la temporada 2026. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Las jugadoras del equipo femenino también fueron presentadas y mostraron los títulos obtenidos en 2025. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    Las jugadoras del equipo femenino también fueron presentadas y mostraron los títulos obtenidos en 2025. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

    Las jugadoras del equipo femenino también fueron presentadas y mostraron los títulos obtenidos en 2025. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • El artista urbano Wampi puso la música en la previa de la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    El artista urbano Wampi puso la música en la previa de la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Muchos hinchas llegaron a Matute para ver a Lionel Messi. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    Muchos hinchas llegaron a Matute para ver a Lionel Messi. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Lionel Messi se llevó todas las miradas en Matute en el calentamiento previo junto a Rodrigo de Paul. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    Lionel Messi se llevó todas las miradas en Matute en el calentamiento previo junto a Rodrigo de Paul. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Una pequeña con un cartel para Lionel Messi. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    Una pequeña con un cartel para Lionel Messi. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Alianza Lima presentó a su plantel 2026 en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    Alianza Lima presentó a su plantel 2026 en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Paolo Guerrero marcó los dos primeros goles de Alianza Lima en el año. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    Paolo Guerrero marcó los dos primeros goles de Alianza Lima en el año. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

  • Luis Ramos ingresó en el segundo tiempo y marcó el 3-0 para desatar la locura en Matute. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    Luis Ramos ingresó en el segundo tiempo y marcó el 3-0 para desatar la locura en Matute. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

  • Lionel Messi, el gran protagonista de la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    Lionel Messi, el gran protagonista de la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

  • Lionel Messi regaló su camiseta, pechera y short después de salir cambiado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    Lionel Messi regaló su camiseta, pechera y short después de salir cambiado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

  • Lionel Messi en acción ante Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    Lionel Messi en acción ante Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

  • Lionel Messi en el banco de suplentes. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    Lionel Messi en el banco de suplentes. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Marco Quilca León
Alianza Lima celebró una gran noche en el estadio Alejandro Villanueva al golear 3-0 al Inter Miami en la , ante casi 30 000 hinchas que llenaron Matute entre cánticos, camisetas y expectativa por ver a Lionel Messi. El equipo peruano dominó el amistoso y ofreció una actuación contundente frente a la mirada de una afición que vibró desde el primer minuto.

LEE: ¡Enorme gesto! Messi firmó la camiseta de Pol Deportes que terminó emocionado en la previa de la Noche Blanquiazul 2026

El capitán Paolo Guerrero fue la gran figura de la tarde, anotando dos tantos que encendieron a las gradas en el primer tiempo y reafirmaron su condición de referente en el ataque íntimo. El atacante supo aprovechar las oportunidades que le generó el equipo para desnivelar ante la defensa del Miami y poner el marcador a favor de los locales.

Fernanda Huapaya

Ya en la segunda mitad, Luis Ramos se encargó de sellar la goleada con un gol que desató la euforia total en Matute, ante una afición que no dejó de alentar desde las tribunas. El resultado reflejó la superioridad del conjunto blanquiazul en todas las líneas y su capacidad para controlar los ritmos de juego frente a un rival con figuras de renombre mundial.

Más allá de la derrota, , con numerosos hinchas vestidos con su camiseta e intentando tomarse fotos con el astro argentino durante su paso por Lima. La jornada cerró con un ambiente festivo y el público celebrando tanto el triunfo deportivo como los momentos capturados alrededor del campo.

