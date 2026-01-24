Alianza Lima celebró una gran noche en el estadio Alejandro Villanueva al golear 3-0 al Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, ante casi 30 000 hinchas que llenaron Matute entre cánticos, camisetas y expectativa por ver a Lionel Messi. El equipo peruano dominó el amistoso y ofreció una actuación contundente frente a la mirada de una afición que vibró desde el primer minuto.

El capitán Paolo Guerrero fue la gran figura de la tarde, anotando dos tantos que encendieron a las gradas en el primer tiempo y reafirmaron su condición de referente en el ataque íntimo. El atacante supo aprovechar las oportunidades que le generó el equipo para desnivelar ante la defensa del Miami y poner el marcador a favor de los locales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Ya en la segunda mitad, Luis Ramos se encargó de sellar la goleada con un gol que desató la euforia total en Matute, ante una afición que no dejó de alentar desde las tribunas. El resultado reflejó la superioridad del conjunto blanquiazul en todas las líneas y su capacidad para controlar los ritmos de juego frente a un rival con figuras de renombre mundial.

Más allá de la derrota, Messi fue la gran atracción de la jornada, con numerosos hinchas vestidos con su camiseta e intentando tomarse fotos con el astro argentino durante su paso por Lima. La jornada cerró con un ambiente festivo y el público celebrando tanto el triunfo deportivo como los momentos capturados alrededor del campo.