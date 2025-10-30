Los blanquiazules buscan asegurar el segundo lugar en la tabla acumulada ante los rojinegros que juegan su último partido del campeonato.
Los blanquiazules buscan asegurar el segundo lugar en la tabla acumulada ante los rojinegros que juegan su último partido del campeonato.
cierra su participación de local en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto ante , con la necesidad de sumar de a tres para quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada.

Los dirigidos por Néstor Gorosito, hasta la fecha, tienen 61 puntos, dos menos que Cusco FC, a falta de dos partidos por jugarse.

Para este encuentro, el estratega argentino alineará a su mejor once, pues pese a quedar fuera de la pelea por el título, le significaría una mejor ronda en la siguiente Copa Libertadores.

En el ataque, el tridente que iniciará acciones estará conformado por Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. El ‘Pirata’ Hernán Barcos esperará su oportunidad desde el banco.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Cabe mencionar que los blanquiazules jugarán su último partido del Clausura en condición de visitante frente a Los Chankas.

