Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes este domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, con una gran nómina en sus convocados.
Se trata de su último refuerzo de la temporada, el mediocampista Pedro Aquino, quien fue considerado por Néstor Gorosito para entrar en la nómina para este encuentro.
Con apenas un par de entrenamientos con el plantel blanquiazul, el también seleccionado nacional tendría la oportunidad de debutar en un duelo clave por el primer lugar del campeonato.
CONVOCADOS DE ALIANZA
Universitario llega como único líder e invicto con 14 unidades, mientras que Alianza Lima en quinto lugar con 11 puntos.
Los cremas cerraron su participación en la Copa Libertadores 2025 el último jueves ante Palmeiras con un global de 0-4 ante Palmeiras, por los octavos de final.
Cabe mencionar que el entrenador de la ‘U’, Jorge Fossati, reservó a varios jugadores en el choque copero en Sao Paulo, pensando en el clásico.
En tanto, los blanquiazules llegan en gran momento, tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la espera de lo que resulta la Conmebol sobre su próxima serie en el torneo.
