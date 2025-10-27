“El club vuelve a escribir una página destacada en la historia del fútbol peruano”, escribió en sus redes sociales.
“El club vuelve a escribir una página destacada en la historia del fútbol peruano”, escribió en sus redes sociales.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos no fue ajeno a las felicitaciones a , tras alcanzar el tricampeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto.

“Con raíces sanmarquinas desde 1924, el club vuelve a escribir una página destacada en la historia del fútbol peruano”, se lee en la publicación.

Jasson Curi Chang

Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, Universitario se impuso 2-1 sobre ADT y selló el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto.

Los cremas, dirigidos por Jorge Fossati, sacaron una importante ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, tanto en el Torneo Clausura como en la tabla acumulada.

Antes, ya había ganado el Torneo Apertura, pese a competir paralelamente en el fase de grupos de la Copa Libertadores, edición en la que llegó hasta los octavos de final y cayó ante Palmeiras.

