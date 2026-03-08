Con Sekou Gassama incluido, Universitario dio a conocer el parte médico de sus jugadores lesionados, quienes no fueron considerados para el partido de este domingo 8 de marzo ante Los Chankas, en Andahuaylas, por la fecha 6 del Torneo Apertura.

El club crema informó que Gassama presenta una distensión muscular en el abductor derecho, lo cual le impide ser tomado en cuenta por el comando técnico. La misma situación pasa Yuriel Celi, quien tambiéne stá lesionado.

Con ello, la U pretende esclarecer cuál es la situación de Gassama, quien es cuestionado por la poca presencia que ha tenido en el equipo esta temporada. El senegalés solo ha jugado 30 minutos desde que llegó.

Asimismo, Universitario informó el estado de sus demás lesionados: Héctor Fértoli presenta una contusión ósea en la rodilla derecha y se encuentra bajo evaluación y tratamiento médico.

Por su parte, Edison Flores tiene una contractura muscular en la pierna derecha y por eso no viajó a Andahuaylas. En el club esperan la pronta recuperación de todos para los próximos partidos.

