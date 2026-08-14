La fiesta no solo estuvo en la cancha: la curiosa batería que acompañó a Cienciano ante Botafogo. Foto: @SC_ESPN
La fiesta no solo estuvo en la cancha: la curiosa batería que acompañó a Cienciano ante Botafogo. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Cienciano protagonizó uno de los resultados más contundentes de la jornada internacional al golear 6-1 a Botafogo en Cusco. El equipo peruano consiguió una ventaja enorme de cara al partido de vuelta y dejó al conjunto brasileño obligado a buscar una remontada para continuar con vida.

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