Cienciano protagonizó uno de los resultados más contundentes de la jornada internacional al golear 6-1 a Botafogo en Cusco. El equipo peruano consiguió una ventaja enorme de cara al partido de vuelta y dejó al conjunto brasileño obligado a buscar una remontada para continuar con vida.

Los goles se sucedieron en el estadio cusqueño y permitieron que Cienciano celebrara una victoria que rápidamente trascendió el resultado por la magnitud de la diferencia.

El 6-1 de Cienciano sobre Botafogo se convirtió en una de las mayores hazañas de un club peruano ante un equipo brasileño. Repasamos todos los triunfos de equipos nacionales frente a representantes de Brasil en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. / JOSE ANGULO

La batería que acompañó la fiesta en las tribunas

Mientras los futbolistas eran protagonistas dentro del campo, las tribunas también ofrecieron una escena particular. La hinchada de Cienciano, aunque no fue multitudinaria, se hizo sentir durante todo el encuentro con sus cánticos.

Entre los hinchas destacó especialmente la presencia de una batería en la galería, acompañada por un hincha que no dejó de tocarla para mantener el ritmo de la celebración.

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El instrumento se convirtió así en parte de la banda sonora de una noche que terminó con seis goles para el conjunto cusqueño.

La presencia de la batería permitió que el aliento se mantuviera de manera constante durante el partido. Las cámaras también captaron a los hinchas celebrando cada uno de los goles de Cienciano ante un Botafogo que nunca encontró respuestas ante el dominio del conjunto peruano.

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La escena reflejó la manera en que los cusqueños intentaron convertir las tribunas en una verdadera fiesta, pese a que su número era menor al de otras jornadas internacionales.

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