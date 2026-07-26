Sporting Cristal encontró un freno en Arequipa. Después de ilusionarse con un triunfo en el estreno del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Roberto Mosquera cayó 2-1 frente a Melgar y dejó escapar la posibilidad de mantenerse en la parte alta del campeonato. La derrota adquiere un matiz especial porque se produjo en una jornada simbólica para el entrenador rimense, quien alcanzó los 200 partidos al mando del club en sus distintas etapas. El técnico ya había advertido en la previa que enfrentaría a un rival con una base consolidada durante cuatro años, mientras que su plantel apenas supera el mes de trabajo conjunto.

El conjunto arequipeño hizo valer esa continuidad y golpeó en los momentos precisos para quedarse con los tres puntos. Cristal mostró pasajes de buen juego, pero volvió a evidenciar problemas para transformar sus aproximaciones en goles. La derrota, además de cortar el impulso del debut, deja interrogantes de cara a un calendario exigente, ya que los celestes deberán cambiar rápidamente el chip para afrontar la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente al Bragantino.

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Los 'rojinegros' ganaron 2-1 a Sporting Cristal con goles de Nicolás Quagliata y Jhonny Vidales. Irven Ávila descontó para los celestes.



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Uno de los focos de atención sigue siendo Hernán Barcos. El delantero argentino, incorporado como uno de los principales refuerzos para esta temporada, todavía no logra estrenarse como goleador en el Clausura. Tras disputar 75 minutos en el triunfo sobre Deportivo Garcilaso y sumar otros 25 frente a Melgar, el atacante acumula dos encuentros sin marcar. En ese lapso registró cinco remates, aunque solo uno encontró dirección al arco, cifras que reflejan la falta de contundencia que atraviesa el veterano atacante en este inicio del torneo.

La caída en Arequipa representa un golpe oportuno para Cristal, que ahora deberá demostrar capacidad de reacción en el escenario internacional. El desafío ante Bragantino aparece como una prueba determinante para un equipo que aún busca consolidar la idea de Mosquera y recuperar la eficacia ofensiva. Con un proyecto todavía en construcción y un goleador que sigue peleado con el arco, los celestes llegan obligados a ofrecer una respuesta inmediata cuando la temporada entra en una de sus etapas más decisivas.

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