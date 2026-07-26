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Resumen

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Sporting Cristal perdió 2-1 ante Melgar en Arequipa. Foto: Paloma del solar / @ photp.gec
Sporting Cristal perdió 2-1 ante Melgar en Arequipa. Foto: Paloma del solar / @ photp.gec
Por Marco Quilca León

Sporting Cristal encontró un freno en Arequipa. Después de ilusionarse con un triunfo en el estreno del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Roberto Mosquera cayó 2-1 frente a Melgar y dejó escapar la posibilidad de mantenerse en la parte alta del campeonato. La derrota adquiere un matiz especial porque se produjo en una jornada simbólica para el entrenador rimense, quien alcanzó los 200 partidos al mando del club en sus distintas etapas. El técnico ya había advertido en la previa que enfrentaría a un rival con una base consolidada durante cuatro años, mientras que su plantel apenas supera el mes de trabajo conjunto.

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