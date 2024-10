¿Quién imaginó este final de campeonato? El triunfo de Sporting Cristal sobre Universitario no solo permitió que Alianza Lima tenga mayores posibilidades de ganar el Torneo Clausura, también abrió distintos escenarios respecto a la definición de la Liga 1 Te Apuesto. La ‘U’ tiene cierta ventaja de salir campeón directo por su posición en el Acumulado; pero Alianza, Cristal y hasta Melgar tienen opciones de llegar una hipotética llave de Playoffs. Y a poco de terminar la temporada, es necesario ir a la base de todo: ¿Cómo se define al campeón, qué debe pasar para tener semifinales, quiénes descenderán y cuántos clasificarán a los próximos torneos internacionales?

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

De acuerdo a la disposición de las bases, la Liga 1 Te Apuesto se divide en tres etapas: el Apertura, el Clausura y los Playoffs (semifinal y final). Cada uno tiene sus especificaciones que son detalladas en el artículo 7 del reglamento; sin embargo, es importante fijarse en la definición del campeón nacional.

En teoría, los clasificados a los Playoffs son los siguientes: el ganador del Apertura, el ganador del Clausura, el primer y el segundo lugar del Acumulado. Esos cuatro equipos disputarán las semifinales y luego dos de ellos se enfrentarán en la final.

Pero hay otros escenarios: si un equipo gana el Apertura y el Clausura, será automáticamente campeón nacional y no habrá Playoffs. Asimismo, si un equipo logra ganar uno de los dos torneos y a la vez acabar como uno de los dos mejores de la tabla acumulada, habrá clasificado de forma directa a la final de los Playoffs. Este parece ser el caso que más se adecúa a lo que viene sucediendo en el torneo peruano.

A falta de dos fechas para terminar el Clausura, Universitario y Alianza Lima son los equipos con más opciones de ganar este certamen. Y a partir de aquí hay que sacar la calculadora y evaluar los posibles escenarios.

Tabla Torneo Clausura EN VIVO

1. Universitario | 15 PJ y 33 puntos

2. Alianza Lima | 15 PJ y 33 puntos

3. Sporting Cristal | 15 PJ y 28 puntos

4. Melgar | 15 PJ y 28 puntos

Si Universitario gana el Clausura, automáticamente será campeón nacional. Recordemos que los cremas se quedaron con el Apertura, sumando el mismo puntaje que Sporting Cristal, pero superándolo por mejor diferencia de goles. Ese es el objetivo del equipo de Fabián Bustos para evitar cualquier definición en los Playoffs por el título nacional, como sucedió el año pasado en la final ante Alianza Lima.

Si la ‘U’ no gana el Clausura, habrá Playoffs para definir al campeón. Sin embargo, los cremas, al ser ganadores del Apertura y asegurar el primer lugar del Acumulado, ya tienen su boleto directo en la final, donde esperarán a su rival. Ya no es necesario jugar semifinales ni hacer el desgaste físico que eso significa. Obviamente, este no es el escenario que los cremas desean para la recta final del certamen.

Por su parte, Alianza Lima tiene otro panorama. Si los íntimos ganan el Clausura y terminan en el segundo lugar del Acumulado, habrán clasificado directamente a la final de los Playoffs, donde definirán el título nacional contra Universitario. Ese sería el mejor de los casos, porque ya no tendrían que jugar una semifinal.

Y si los blanquiazules ganan el Clausura y no queda en el segundo lugar del Acumulado, tendrán que disputar la semifinal contra el segundo mejor al final de la temporada, que podría ser Sporting Cristal, actualmente en esta posición, o hasta Melgar si se dan algunos resultados a su favor. En ese caso, chocarían en partidos de ida y vuelta para enfrentar en la final a la ‘U’.

En cualquier escenario, para Alianza Lima es obligatorio ganar el Clausura si quiere salir campeón nacional.

Partidos restantes de Universitario y Alianza Lima

Universitario Alianza Lima Fecha 16 vs. Cienciano (Lima) vs. Deportivo Garcilaso (Cusco) Fecha 17 vs. Los Chankas (Andahuaylas) vs. Cusco FC (Lima)





¿Cómo se definen los descensos?

El artículo 10.2 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto cita lo siguiente: “Los clubes que ocupen las tres últimas posiciones del Acumulado al finalizar la temporada descenderán de categoría y deberán jugar la Liga 2 en el 2025″. Y bajo esa normativa Unión Comercio es el primer descendido, ya que finalizará en la última posición en cualquier escenario.

El meollo del asunto está en los otros equipos que descenderán. Al término de la fecha 15 del Clausura, UTC es 16º con 29 puntos y Carlos Mannucci es 17º con 27; es decir, ocupan la penúltima y antepenúltima posición en el Acumulado y estarían yéndose a la baja si todo termina así.

No obstante, equipos como Sport Boys, Comerciantes Unidos y César Vallejo -que por el momento están fuerza de la zona de descenso- también corren el riesgo de perder la categoría (ver tabla). Con seis puntos todavía en juego, los otros dos descendidos a Liga 2 podrían definirse en partidos de este fin de semana como Vallejo-Mannucci o Boys-UTC.

13. Sport Boys | 32 PJ y 34 puntos

14. Comerciantes Unidos | 32 PJ y 34 puntos

15. César Vallejo | 32 PJ y 30 puntos

16. UTC | 32 PJ y 29 puntos

17. Carlos Mannucci | 32 PJ y 27 puntos

18. Unión Comercio | 32 PJ y 17 puntos (DESCENDIDO)

¿Quiénes clasifican a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Las bases del campeonato son claras respecto a los cupos en torneos internacionales: otorga cuatro plazas a la Copa Libertadores y cuatro más a la Copa Sudamericana. La diferencia, claro está, radica en el puntaje que cada equipo sume en el Acumulado al final de la temporada.

Los cupos Perú 1 y Perú 2 se otorgan al campeón y subcampeón de la Liga 1 Te Apuesto. Además, ambos clasificarán directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y embolsarán un premio de tres millones de dólares por lograr ese objetivo. Solo Universitario, sea el resultado que fuese, ya aseguró su presencia en esta instancia del certamen internacional y la jugosa suma de dinero. El otro cupo se lo disputarán Cristal, Alianza y Melgar.

Tabla acumulada Liga 1

1. Universitario | 32 PJ y 73 puntos

2. Sporting Cristal | 32 PJ y 68 puntos

3. Alianza Lima | 32 PJ y 66 puntos

4. Melgar | 32 PJ y 66 puntos

Por otro lado, los cupos Perú 3 y Perú 4 se otorgan al tercer y cuarto puesto del Acumulado, respectivamente. Y, a diferencia de los dos primeros, el premio por la clasificación es menor. El tercero clasificará a la Fase 2 de la Libertadores y embolsará un monto de 1 millón de dólares; mientras que el cuarto disputará la Fase 1 de la copa y recibirá 800 mil dólares.

Respecto a la Copa Sudamericana, los equipos que terminen en el quinto, sexto, séptimo y octavo lugar del Acumulado sacarán boletos para la Fase 1. Además, recibirán un premio de 475 mil dólares por disputar esta instancia del torneo. Cusco FC, Cienciano y ADT ya aseguraron tres de los cupos disponibles; mientras que Atlético Grau y Alianza Atlético disputarán el último boleto internacional.

5. Cusco FC | 32 PJ y 57 puntos

6. Cienciano | 31 PJ y 49 puntos

7. ADT | 32 PJ y 47 puntos

8. Atlético Grau | 32 PJ y 45 puntos

9. Alianza Atlético | 32 PJ y 40 puntos

