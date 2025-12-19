Hasta 7 extranjeros, regla de nacionalizados y una Copa en vilo: así se jugará la Liga 1 2026 con la ‘U’ por el ‘tetra’ y Alianza obligado a campeonar

Con un 2025 que definió a su campeón en tiempo récord, apenas en octubre, el 2026 afronta el reto de aplazar la resolución del campeonato nacional hasta fechas que colinden con la Navidad. Sin embargo, el formato de la Liga 1 2026 seguirá siendo muy similar al de este año que ya se va: Apertura, Clausura y Playoffs (para el título o para definir al subcampeón). Sin embargo, hay otras variantes que sí pueden considerarse novedosas para la próxima temporada, una en la que Universitario buscará el tetracampeonato mientras que Alianza Lima estará obligado al título.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Hasta hace unas semanas, tras la coronación de Universitario en tiempo récord como campeón nacional, se hablaba de una posible ‘ley anti ‘U’, que realmente atinaba a la opción de modificar el formato para que ningún club sea campeón de manera tan prematura (lo de la ‘U’ este año volvió a ser récord).

Seamos sinceros, con el título resuelto, los playoffs por el cupo de Perú 2 siguen siendo importantes y atractivos, pero es casi como un duelo por un título sentimental y/o económico.

¿Y cómo será la Liga 1 2026? Según reveló Liga1Radio, el programa del canal oficial del torneo, el campeonato del próximo año se disputará con 18 clubes (16 de este año + los ascendidos FC Cajamarca y Moquegua FC). Hasta ahí no hay novedad, es cierto. Pero siempre es importante dejarlo claro tras sucesos recientes como los de Ayacucho FC y Binacional.

En cuanto al formato será básicamente el mismo: se mantiene Apertura y Clausura y permanecen los Playoff. Este detalle, aclarado por el periosita Ricardo Figueroa en su cuenta de ‘X’, es clave: si un equipo gana los dos torneos será campeón nacional (como sucedió en 2024 y 2025) y los PlayOff serán para definir al subcampeón, Perú 3 y Perú 4 Es decir, como en el 2025.

A esto se añade que los dos peores equipos del Acumulado (Apertura + Clausura) perderán automáticamente la categoría y descenderán a Liga 2.

Este 2025 los clubes podían tener un máximo de seis extranjeros. (Foto: Alianza)

Fichajes, extranjeros y nacionalizados

La mayor variante respecto a torneos anteriores posiblemente aparezca en cuanto a los extranjeros y nacionalizados. Para la Liga 1 2026 un equipo podrá contar hasta con seis extranjeros, pero puede llegar a tener 7 extranjeros en cancha si es que no tiene ningún nacionalizado dentro de su plantel.

A la regla se suma que se podrá cambiar hasta dos extranjeros durante el segundo periodo de inscripción, que se calendariza del 1 de julio al 11 de agosto. El primer mercado de pases será desde el 5 de enero al 15 de marzo.

A esto se añaden reglas como la de que un equipo solo podrá ceder un máximo de seis jugadores a la selección y que un partido de Liga 1 con otro de Conmebol (Libertadores o Sudamericana) deberá tener una diferencia mínima de 48 horas entre la finalización de un partido y el inicio del otro.

También aparece el tema de localía: un club podrá cambiar de localía a un estadio alterno por alto riesgo o por un aforo mayor. Eso sí, no podrá jugar de local en la cancha de su rival (aquí faltaría detallar si se refiere a su rival de turno o durante todo el campeonato, para evitar situaciones como las de este año).

Finalmente, la Copa de la Liga aún no es un torneo confirmado, pero de jugarse, se hará solo con equipo de Liga 1 y Liga 2, ya no con integrantes de la Liga 3 como se tenía previsto en un principio, según detalla Figueroa.

Universitario se podría proclamar campeón nacional este domingo en Tarma. (Foto: Universitario)

La apuesta en menores

Aunque el formato todavía no es oficial, se espera que formalice en los próximos días tras finalizar oficialmente la temporada con el triunfo de Cusco FC sobre Sporting Cristal en la definición del cupo Perú 2 para la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Queda pendiente también conocer las acciones desde la FPF para respaldar el anunciado proceso de transformación del fútbol peruano desde el proyecto de menores que lidera Manuel Barreto como jefe de la Unidad Técnica de Menores. Conocer si el reglamento obligará a los clubes profesionales a apostar por sus canteras y se les exigirá el trabajo formativo. Otro detalle: desde el 2026 la planificación y gestión del torneo pasará a manos de los clubes. Surge entonces la pregunta -y la gran duda-: ¿los clubes se exigirán a ellos mismos a hacer lo que no hacían cuando era la FPF quien ponía las reglas?