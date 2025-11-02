¿Clásico a la vista? Manual para entender cómo se definen las semifinales de la Liga Femenina de Fútbol con Universitario y Alianza Lima como favoritos

Los habituales rivales se verán las caras nuevamente en la recta final. Este domingo 2 noviembre se jugarán las semifinales de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 y se conocerá a los equipos que pugnarán por el título nacional. Las llaves están conformadas por Universitario de Deportes ante Sporting Cristal y Alianza Lima contra Carlos A. Mannucci. ¿Cómo llega cada uno de los equipos y quiénes son las jugadores a seguir? Aquí te lo contamos.

La Liga Femenina 2025 está en tu etapa decisiva y este domingo se llevó a cabo la primera semifinal del Torneo Clausura.

Semifinales de ida

Por su parte, Sporting Cristal recibió a Universitario de Deportes el último 19 de octubre en el estadio Alberto Gallardo y, más allá de que hubo más control por parte de las ‘leonas’ dentro del campo de juego, el marcador quedó inamovible.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Un 0-0 entre ambas escuadras dejó totalmente abierta la llave para la semfinal de vuelta en la que las ‘cremas’ van a recibir a las ‘celestes’ en Campo Mar ‘U’ este domingo 2 de noviembre.

Las semifinales se jugarán a formato de ida y vuelta como en el Torneo Clausura. (Fotos: Liga Femenina)

Por el lado de Alianza Lima sí se logró sacar una ventaja de 2-0 ante Carlos A. Mannucci en la ida disputada en el estadio IPD Mansiche aquel mismo domingo. Los goles fueron anotados por Rafaela Marques al minuto 54 y otro de Silvana Oliveira al minuto 76.

Con esto, las ‘íntimas’ parten con una ventaja en el marcador y cabe recordar que, de acuerdo al sistema de competición, Alianza Lima podría ser campeón automático en caso de ganar el Torneo Clausura ya que también fue ganador del Torneo Apertura a mitad de año.

Adriana Lúcar anotó el gol que le dio a Alianza Lima el pase a la final. (Foto: Alianza Lima)

Goleadoras del torneo

Entre los diversos nombres a seguir, sin duda alguna los que se llevan más miradas son las goleadoras del torneo. Hasta el momento, quien lleva liderando la tabla de artilleras es Pierina Núñez de Universitario de Deportes con 24 goles (26 en el Torneo Apertura y 8 en el Torneo Clausura).

En segundo lugar se encuentra Karol Murcia de Sporting Cristal que anotó 18 partidos en el Torneo Apertura y 4 en el Torneo Clausura, es deicr, un total de 22 tantos. Ya en el tercer lugar se encuentra Adriana Lúcar, delantera de Alianza Lima, que ha anotado 14 goles en el Torneo Apertura y 7 goles en el Torneo Clausura con un total de 21 tantos.

El cuarto lugar le pertenece a Milena Tomayconsa de Sporting Cristal que lleva 7 goles en el Torneo Apertura y 8 goles en el Torneo Clausura, es decir, un total de 16 anotaciones. El quinto lugar y sin posibilidad de aumentar su estadística debido a que no disputa las semifinales es Gavi Gonzáles de Biavo FC que anotó un total de 14 tantos (11 en el Torneo Apertura y 3 en el Torneo Clausura).

Alianza Lima y Universitario se enfrentaron por la Liga Femenina. (Foto: @ligafemfpf)

La gran final

Según el formato de la Liga Femenina 2025, el ganador del Torneo Clausura se medirá ante el ganador del Torneo Apertura (Alianza Lima) en una final con partidos de ida y vuelta. Estos compromisos para definir al campeón nacional están pactados para los días 7 y 14 de diciembre.

Cabe recordar que el vigente campeón es Alianza Lima tras ganar el título del 2024. Con anterioridad, lo había hecho Universitario en el 2023 tras el bicampeonato ‘íntimo’ del 2021 y 2022. Hasta el momento, ambos equipos son los que protagonizan las disputas por el título año a año.

******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.