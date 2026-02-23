Con la U y Cusco FC: Conmebol anunció fecha y hora del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

La Conmebol dio a conocer la fecha y hora del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Universitario y Cusco FC son los equipos clasificados a esta instancia, mientras que Sporting Cristal pelea por clasificarse si supera a 2 de Mayo y la Fase 3.

Mediante una publicación en redes sociales, el máximo ente rector del fútbol sudamericano confirmó que el sorteo de la fase de grupos se realizará el jueves 19 de marzo desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Los equipos peruanos deberán estar atentos a conocer a sus respectivos rivales.

Universitario, por ejemplo, se ubica en el bombo 2 del torneo. lo que le permitirá evitar en el sorteo a rivales de mayor jerarquía en esta fase. En tanto, Cusco FC se sitúa en el bombo 3 y tendrá que demostrar competitividad internacional.

📅🏆 ¡El sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores será el jueves 19 de marzo!#GloriaEterna pic.twitter.com/15R9miTC0P — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 20, 2026

Asimismo, desde esta edición, la Conmebol implementó una regla que ya empezó a aplicarse en las fases previas de la Copa Libertadores. Los equipos tendrán una pais de hidratación en cada tiempo por un minuto y medio como máximo de duración. En este lapso, los técnicos podrán dar indicaciones para el desarrollo del juego.

Anteriormente, la medida solo se aplicaba en climas donde el calor era intenso o en ciudades de altura; sin embargo, la regla cambió y ya se aplica en todos los partidos de la Copa Libertadores.

Sorteo Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo (actual campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Bombo 2

Lanús (campeón de Copa Sudamericana)

Libertad (17)

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Bombo 3

Junior (34)

U. Católica (35)

Independiente Santa Fe (53)

Rosario Central (48)

Always Ready (64)

Coquimbo Unido (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142)

Bombo 4

Universidad Central de Venezuela (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin clasificación)

Mirassol (sin clasificación)

Repechaje 1

Repechaje 2

Repechaje 3

Repechaje 4

