Sporting Cristal necesito sumar de a tres en esta recta final del Torneo Clausura y esta noche tendrá un exigente partido ante el líder del campeonato, Universitario de Deportes.

Con su renovada línea defensiva de la segunda parte del año, los celestes buscarán neutralizar al sólido ataque crema, que tendrá algunas bajas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

Quien regresa al 11 celeste es su capitán Yoshimar Yotún, pues pese a no tener el nivel mostrado antes de su lamentable lesión, cuenta con la experiencia para este tipo de partidos.

En el ataque, Paulo Autuori apostará nuevamente por el ataque conformado por el joven Castro, el argentino González y el brasileño Vizeu.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Prettel, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González; Felipe Vizeu.

El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.

Cabe precisar que el encuentro se jugará solo con hinchada local y no se ha habilitado la tribuna norte del Estadio Nacional.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.