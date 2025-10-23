Sporting Cristal necesito sumar de a tres en esta recta final del Torneo Clausura y esta noche tendrá un exigente partido ante el líder del campeonato, Universitario de Deportes.
LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero fue el invitado especial del stream de Sergio Agüero y ‘Coscu’ en la reacción del Flamengo vs. Racing
Con su renovada línea defensiva de la segunda parte del año, los celestes buscarán neutralizar al sólido ataque crema, que tendrá algunas bajas.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Quien regresa al 11 celeste es su capitán Yoshimar Yotún, pues pese a no tener el nivel mostrado antes de su lamentable lesión, cuenta con la experiencia para este tipo de partidos.
MIRA: Juan Pablo Goicochea: “Hoy por hoy prefiero quedarme fuera, pero no le cierro las puertas al fútbol peruano, y menos a Alianza Lima”
En el ataque, Paulo Autuori apostará nuevamente por el ataque conformado por el joven Castro, el argentino González y el brasileño Vizeu.
Alineación de Sporting Cristal
- Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Prettel, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González; Felipe Vizeu.
El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.
Cabe precisar que el encuentro se jugará solo con hinchada local y no se ha habilitado la tribuna norte del Estadio Nacional.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Uribe sobre el futuro de Autuori: “No es una persona que renuncie, pero todos podemos cambiar cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia”
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- Sporting Cristal vs. Universitario: precios de las entradas y dónde comprar para el partido reprogramado por el Torneo Clausura
- Universitario y la semana más importante del 2025: ¿Cuántos millones están en juego para los cremas que anhelan levantar el ‘Tri’?
- Con Alianza ganando en Trujillo y la pelea en el final del U-Cristal: Así se jugaron las semifinales de ida de la Liga Femenina
Contenido sugerido
Contenido GEC